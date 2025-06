Sansepolcro da giovedi 19 giugno ritiro kit rifiuti per utenze domestiche

A Sansepolcro, l’attesa è finita: a partire da giovedì 19 giugno, i residenti potranno ritirare i kit rifiuti per la raccolta porta a porta. In collaborazione con Sei Toscana, il Comune ha organizzato giornate straordinarie presso le Logge Comunali di via Matteotti, offrendo un’opportunità unica per prepararsi al nuovo servizio. Non perdere questa occasione: ecco tutto ciò che devi sapere per essere pronto e contribuire alla città pulita e sostenibile.

Arezzo, 17 giugno 2025 – Sansepolcro, da giovedi 19 giugno ritiro kit rifiuti per utenze domestiche Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con Sei Toscana, ha previsto nuove giornate straordinarie per consentire il ritiro del kit porta a porta a chi non abbia ancora provveduto. I kit possono essere ritirati presso le Logge Comunali di via Matteotti nei seguenti giorni: giovedì 19 dalle 17.00 alle 19.00 e venerdì 20 giugno dalle 14.30 alle 19, sabato 21 giugno dalle 9 alle 15; venerdì 27 giugno e venerdì 4 luglio dalle 16 alle 19; sabato 28 giugno e sabato 5 luglio sia la mattina (9–13) che il pomeriggio (16–19).

: L’Amministrazione Comunale ricorda che a partire dal 10 giugno 2025 sarà attivato il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta nel ce Vai su Facebook

