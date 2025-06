Sanità Rocca | No divisioni serve responsabilità per recuperare fiducia cittadini in Ssn

In un contesto in cui la fiducia nel Sistema Sanitario Nazionale è fragilissima, è fondamentale superare divisioni e responsabilità condivise. Solo attraverso un approccio unitario e istituzionale possiamo riscoprire il valore del SSN, rimettere al centro i bisogni della comunità e favorire una cultura di responsabilità collettiva. L'obiettivo è ricostruire una relazione di fiducia solida, affinché ogni cittadino si senta coinvolto e motivato a prendersi cura della propria salute.

(Adnkronos) – "Ragioniamo sull'Ia, sul Fascicolo sanitario elettronico, ed è giustissimo. Ma poi vediamo che c'è sfiducia dei cittadini rispetto al Ssn e manca l'adesione agli screening. Serve una responsabilità globale di noi attori per riuscire a rimettere al centro i bisogni della comunità cambiando paradigma con una ottica istituzionale e senza divisioni. Non consentire . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: sanità - rocca - divisioni - serve

Sanità: Mattia (Pd), Rocca risponda su gravi carenze in Ospedale Colleferro - Il consigliere regionale Mattia PD Rocca interviene sulle gravi carenze di personale e strutture all'Ospedale e Distretto sanitario di Colleferro.

Milano, presidio dei lavoratori della sanità privata Vai su Facebook

Sanità, Rocca: No divisioni, serve responsabilità per recuperare fiducia cittadini in Ssn; Sanità, Rocca: No divisioni, serve responsabilità per recuperare fiducia cittadini in Ssn; Sanità, Rocca: No divisioni, serve responsabilità per recuperare fiducia cittadini in Ssn.