Sanità Giuliano Ugl | Risorse gettonisti vadano a nuove assunzioni

Il dibattito sui medici gettonisti nel Sistema Sanitario Nazionale sta infuriando, e le parole del Ministro Schillaci trovano un ampio consenso. È ora di ridirezionare le risorse oggi destinate a queste figure verso nuove assunzioni, garantendo una sanità più stabile, efficiente e al servizio dei cittadini. Solo così possiamo costruire un sistema di assistenza più solido e sostenibile per il futuro.

“Concordi con il Ministro Schillaci, le ingenti risorse spese per i gettonisti vadano indirizzate per nuove assunzioni nel SSN". “La posizione del Ministro della Salute Orazio Schillaci sui medici gettonisti, espressa a margine della seconda giornata degli Stati generali della prevenzione, è assolutamente condivisibile. Giustificare la presenza di professionisti a chiamata resta per noi inammissibile vista l'enorme mole di spesa che nel 2024 si è attestata su 457 milioni di euro come sottolineato dall'ANAC. Da tempo abbiamo espresso chiaramente la nostra contrarietà chiedendo di porre fine all'utilizzo di tali figure. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanità, Giuliano (Ugl): "Risorse gettonisti vadano a nuove assunzioni"

