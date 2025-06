Sanità Giuliano UGL | Concordi con il Ministro Schillaci le ingenti risorse spese per i gettonisti vadano indirizzate per nuove assunzioni nel SSN

Sanit224 Giuliano Ugl si schiera compatto con il ministro Schillaci, sostenendo che le ingenti risorse destinate ai medici gettonisti vadano invece reinvestite nelle assunzioni nel SSN. È fondamentale valorizzare il personale stabile per garantire un servizio sanitario più efficiente e di qualità, evitando sprechi e precarietà. Solo così si potrà costruire un sistema più solido e pronto ad affrontare le sfide future.

“La posizione del Ministro della Salute Orazio Schillaci sui medici gettonisti, espressa a margine della seconda giornata degli Stati generali della prevenzione, è assolutamente condivisibile. Giustificare la presenza di professionisti a chiamata resta per noi inammissibile vista l’enorme mole di sp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Concordi con il Ministro Schillaci, le ingenti risorse spese per i gettonisti vadano indirizzate per nuove assunzioni nel SSN”

In questa notizia si parla di: ministro - schillaci - gettonisti - sanità

Il ministro della Salute Orazio Schillaci conferma la riforma che introduce la doppia opzione per i medici di base: lavorare come liberi professionisti convenzionati o diventare dipendenti del Servizio sanitario. Cosa cambia per i pazienti - Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, conferma una riforma che trasformerà il ruolo dei medici di base in Italia.

Medici gettonisti, Schillaci: spesa può essere utilizzata per nuove assunzioni; Sanità, il ministro Schillaci: La spesa dei gettonisti può essere usata per le assunzioni; Orazio Schillaci: Assunzioni al posto dei medici gettonisti nel Ssn.