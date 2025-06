Sanità Di Silverio Anaao | Bene proposta Schillaci su gettonisti ma serve decreto

Il ministro Schillaci ha avanzato una proposta stimolante per integrare i medici 'gettonisti' nel Sistema Sanitario Nazionale, ma senza un apposito decreto questa rimane solo una buona intenzione. La sfida è trovare le risorse e le scelte politiche necessarie per trasformare questa idea in realtà concreta, garantendo qualità e equità nell'assistenza sanitaria. Solo così si potrà costruire un sistema più giusto ed efficiente per tutti.

(Adnkronos) – "Magari si riuscisse a fare quello proposto dal ministro della Salute", di usare i fondi con cui si pagano oggi i medici 'gettonisti' per far rientrare questi nel Ssn con i concorsi, "purtroppo i medici 'gettonisti' vengono pagati da Asl e ospedali con una quota parte del bilancio delle aziende che si chiama .

