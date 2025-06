Sangiovanni pubblica il video del nuovo singolo Veramente

Sangiovanni torna a sorprendere con il suo nuovo singolo "Veramente", un brano che segna un emozionante nuovo capitolo della sua carriera. Il videoclip ufficiale, diretto da Renato Lambo e girato tra le suggestive vie di Venezia, cattura perfettamente la leggerezza e l’energia del pezzo. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, questo è solo l’inizio di un’altra avventura musicale da ascoltare e vivere intensamente.

Sangiovanni pubblica il video del nuovo singolo dal titolo Veramente, il secondo brano che segna il nuovo capitolo del cantautore veneto. È da ora disponibile il videoclip ufficiale di veramente ( Sugar Music ), il nuovo singolo di sangiovanni, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il video – per la regia di Renato Lambo – è girato a Venezia e restituisce la leggerezza e l'energia del brano: sangiovanni attraversa gli scorci romantici della città su una gondola prima di tuffarsi in mare, correre sulla spiaggia insieme al suo cane e condividere dei momenti autentici con i suoi amici in un'atmosfera rilassata e solare.

Esce il nuovo singolo "Veramente" di Sangiovanni: il cantautore ex di Amici torna sul palco - Dopo un periodo di riflessione e crescita, Sangiovanni torna con il suo nuovo singolo "Veramente", disponibile dal 13 giugno in digitale e in radio per Sugar Music.

