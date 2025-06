Sancho il preferito di Conte | il Napoli ci prova

L’estate del calciomercato si preannuncia infuocata, con il Napoli pronto a sfidare le big europee per portare a termine un colpo clamoroso. Antonio Conte, intanto, punta forte su Jadon Sancho come rinforzo ideale per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, creando un intreccio di trattative che promette emozioni e sorprese. La corsa al talento inglese sta per decollare: il futuro potrebbe riscrivere le gerarchie del calcio internazionale.

Jadon Sancho è l'obiettivo numero uno di Antonio Conte, che ha ancora bisogno di qualcuno che possa sostituire a livello numerico e qualitativo Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore inglese non è stato riscattato dal Chelsea e dunque bisognerà trattare con il Manchester United Doppie trattative Si sta per aprire un'estate assurda, sotto il punto di vista.

Sancho nel mirino del Napoli: è nella lista di Conte - Il Napoli punta deciso a rinforzare la propria rosa e il nome di Jadon Sancho, talento del Manchester United, si fa sempre più insistente tra le opzioni.

