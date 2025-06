Sancho al Napoli? Atteso l’affondo del club azzurro | c’è un aspetto da valutare

Il Napoli si prepara ad accelerare sul fronte Jadon Sancho, l’ala inglese ormai ai margini del progetto United. Dopo aver sondato De Bruyne, il club azzurro punta a rinforzare le fasce con un profilo internazionale dal talento ancora tutto da dimostrare. Una mossa strategica per sostenere Antonio Conte e aumentare la competitività della squadra. L’affondo finale potrebbe arrivare presto, ma quali saranno gli sviluppi? Restate sintonizzati.

Il Napoli continua a guardare in casa Manchester e, dopo De Bruyne del City, ora tocca al lato United con Jadon Sancho. L' esterno inglese è ormai fuori dal progetto dei red devils e il club azzurro è pronto a fiondarsi sull'ex Dortmund per dare ad Antonio Conte un'alternativa a Neres e Politano sulle fasce. Profilo internazionale dal valore complessivo attuale di 30 milioni, ha deluso le aspettative dopo gli 85 milioni spesi dallo United per riportarlo a casa e, mandarlo in prestito al Chelsea, non ha portato i frutti sperati. Jadon Sancho al Napoli: ma quanto costa la trattativa?. La società azzurra continua a fare spese in Premier e punta un altro calciatore del Manchester United.

Dall’Inghilterra danno il Napoli forte su Sancho dello United - Il Napoli non si ferma e punta deciso su Sancho dello United, rafforzando la propria rosa in vista della prossima stagione.

