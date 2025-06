San Felice a Cancello caldo killer | bracciante agricolo muore a 30 anni

Tragedia a San Felice a Cancello, dove un giovane bracciante agricolo moldavo di soli 30 anni ha perso la vita a causa del caldo estremo. Scaricato davanti al pronto soccorso, il suo dramma riaccende i riflettori sulla sicurezza e le condizioni di lavoro nel settore agricolo. Le autorità hanno avviato indagini per fare luce su questa triste perdita. La sua storia ci ricorda quanto sia urgente intervenire per proteggere chi lavora in condizioni così dure.

Bracciante morto scaricato davanti al Psaut di San Felice a Cancello, in via Roma. Il commissariato di Maddaloni ha avviato accertamenti per chiarire le circostanze della morte di un lavoratore agricolo moldavo di circa 30 anni.  L'uomo si sarebbe sentito male nel

