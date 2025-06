Sampdoria-Salernitana 2-0 | Blucerchiati in vantaggio nel play-out di Serie B

Una gara, ricca di tensione e emozioni, che ha visto la Sampdoria conquistare un prezioso 2-0 in casa della Salernitana, mettendo le basi per un ritorno avvincente e ricco di suspense nel prossimo appuntamento di play-out. La sfida ha evidenziato il carattere dei blucerchiati, pronti a tutto per mantenere la categoria e scrivere un nuovo capitolo della loro storia.

Oltre un mese dopo la fine del campionato e il successivo fallimento del Brescia, che ha portato alla retrocessione delle ‘rondinelle’, si è finalmente disputata l’andata del play-out tra Sampdoria e Salernitana, che decreterà l’ultima squadra partecipante al prossimo campionato di Serie B. Il 2-0 finale, maturato con una rete per tempo, regala un bel vantaggio ai blucerchiati liguri in vista del ritorno di venerdì prossimo a Salerno. Una gara, quella di Marassi, sostanzialmente amara per i tre ex Empoli in forza alle due compagini. Nonostante la vittoria che avvicina la salvezza nella Samp per esempio Bartosz Bereszynski, è rimasto in panchina per novanta minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sampdoria-Salernitana 2-0: Blucerchiati in vantaggio nel play-out di Serie B

