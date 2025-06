Sampdoria oltre a Cassano anche Giampaolo e Foti al Ferraris per il playout E quelle voci sugli allenatori

Al Ferraris, domenica sera, si è scritta un’altra pagina di passione e tensione tra Sampdoria e Salernitana, in una sfida fondamentale per la salvezza. Oltre alle voci sugli allenatori e alla presenza di figure come Cassano, Giampaolo e Foti, l’atmosfera era carica di aspettative e suspence. La partita, più che un semplice incontro, rappresentava una vera e propria battaglia per evitare la retrocessione, ribadendo quanto il calcio sia emozione pura e imprevedibilità.

Dopo oltre cento minuti di battaglia va alla Sampdoria il primo round dei playout: i blucerchiati tornano a respirare! Salernitana battuta 2-0 in un Ferraris meravigliosamente pieno, con le reti di Meulensteen a fine primo tempo e di Curto a fine secondo tempo Vai su Facebook

Dopo oltre un mese dalla retrocessione storica in C a Castellammare, con il caso Brescia, penalizzato, con i ricorsi e tribunali, la #Sampdoria ha nuovamente nelle mani il proprio destino. Stasera contro la Salernitana, in un Ferraris soldout, si gioca questo pla Vai su X

