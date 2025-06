Sampdoria bisogna decidere sul ritiro Retroscena Salernitana | ha polemizzato per il Ferraris

Dopo le tensioni e le polemiche legate al recente episodio al Ferraris, la Sampdoria si è ritrovata ieri mattina al Mugnaini per un allenamento di scarico, cercando di ritrovare concentrazione e spirito di squadra. La decisione sul futuro ritiro e le modalità di preparazione sono ancora al centro del dibattito, mentre i giocatori si preparano a rispondere alle sfide imminenti con determinazione e unità.

La Sampdoria si è ritrovata ieri mattina al `Mugnaini` per un allenamento che ha seguito i consueti ritmi post-gara: defaticante per chi ha giocato.

È ufficialmente iniziata la vendita dei biglietti per Salernitana VS Sampdoria. ? Ecco la disponibilità attuale dei settori (gli abbonati, fino alle ore 13 del 18/06, hanno il proprio posto congelato): ?Distinti • Superiori centrali: 4019 • Superiori laterali sud: 11 Vai su Facebook

