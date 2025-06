Samb | Progetto Giovani e Derby con l' Ascoli in Serie C

Il progetto Samb per il prossimo campionato di Serie C si fonda sulla valorizzazione dei giovani di talento e sull'affidabilità di elementi di comprovata esperienza. Un ritorno alle radici, come nel 2006-2007, quando la rinascita del club fu possibile grazie a scelte oculate e collaborazioni strategiche. Quest’anno, l’obiettivo è consolidarsi in Serie C e affrontare con grinta il derby con l’Ascoli, rafforzando il legame con la tifoseria e puntando verso nuovi traguardi.

Consolidarsi in C, puntando su giovani di prospettiva ed elementi di provata affidabilità. Questo il progetto Samb per il prossimo campionato di Serie C. Un po' come si fece nella stagione 2006-2007, quando dopo il fallimento Soldini, il club rossoblù ripartì con alla guida i fratelli Tormenti. Gli imprenditori di Martinsicuro chiamarono Claudio Molinari e Peppino Pavone per la costruzione della squadra. E grazie anche alle loro conoscenze arrivarono giovani del calibro di Consigli, Della Rocca, Esposito, Zammuto, Morante e tanti altri. Tra loro c'era anche Massimiliano Loviso. "Partimmo con Calori in panchina - racconta l'ex centrocampista rossoblù - facendo un punto nelle prime cinque partite.

