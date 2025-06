’Salute in cammino per la cultura’ sulle orme di San Giacomo della Marca

Inizia oggi un emozionante viaggio tra cultura, natura e spiritualità con "Salute in cammino per la cultura" sulle orme di San Giacomo della Marca. Questa iniziativa, promossa dall'Unione Sportiva Acli Marche Aps, invita tutti a scoprire i tesori nascosti del nostro territorio attraverso passeggiate guidate e coinvolgenti. Il primo appuntamento si svolge a Monteprandone, ma non finisce qui: tre incontri emozionanti attendono i partecipanti nelle prossime settimane, pronti a svelare le meraviglie della nostra storia e tradizione.

Primo appuntamento, oggi a Monteprandone, con il progetto ‘ Salute in cammino per la cultura ’ e con l’iniziativa ‘ Sulle orme di San Giacomo della Marca ’. La manifestazione dell’ Unione Sportiva Acli Marche Aps viene riproposta con 3 appuntamenti che si svolgeranno, anche il 22 luglio (alle ore 21) e il 12 agosto (alle ore 18). Il programma prevede il raduno dei partecipanti a Monteprandone in piazza dell’Aquila alle 21. A seguire è prevista la visita, con una guida turistica abilitata, alle ricchezze storiche, culturali e architettoniche di Monteprandone compreso lo splendido borgo, il museo dei codici la casa natale del patrono San Giacomo della Marca e le chiese cittadine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Salute in cammino per la cultura’, sulle orme di San Giacomo della Marca

