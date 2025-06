Salute delle ossa | Non romperle! fa tappa a Battipaglia

a disposizione dei cittadini per offrire consulenze gratuite e approfondimenti su come mantenere ossa forti e sane. Non perdere questa occasione unica di informarti e prevenire l’osteoporosi, perché una buona salute delle ossa inizia con la conoscenza: ti aspettiamo a Battipaglia il 22 e 23 giugno!

E' prevista in Piazza Amendola, a Battipaglia, il 22 e 23 giugno, la settima tappa del tour nazionale della campagna “Non romperle!”, nata per sensibilizzare sull’osteoporosi e promuovere la salute delle ossa. A bordo di un motor-home attrezzato, specialisti del metabolismo osseo saranno a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salute delle ossa: "Non romperle!" fa tappa a Battipaglia

In questa notizia si parla di: salute - ossa - romperle - tappa

Salute delle ossa: in 8 cittĂ arriva la campagna "Non Romperle" - In molte cittĂ italiane, tra cui Milano, arriva la campagna "Non Romperle" per sensibilizzare sulla salute delle ossa e prevenire l'osteoporosi.

Salute delle ossa: Non romperle! fa tappa a Battipaglia; NON ROMPERLE!: una campagna per la salute delle ossa; A Varese fa tappa la campagna “non romperle” per sensibilizzare sull’osteoporosi.

Salute delle ossa: "Non romperle!" fa tappa a Battipaglia - Il tour toccherà in totale 8 città italiane in 16 giorni, offrendo incontri informativi gratuiti e risorse dedicate. Secondo salernotoday.it

Ossa forti e sane, parte il tour in 8 città della campagna 'Non romperle!' - Per promuovere la conoscenza sulla salute delle ossa parte la campagna di informazione 'Non romperle! Lo riporta msn.com