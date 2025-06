Salis papà Roberto perde le staffe | Se avessero incontrato Storace lo avrebbero preso a calci in cu…

In un clima politico già acceso, Roberto Salis scende di nuovo in campo, dimostrando che il suo amore paterno supera ogni limite di pazienza. Mentre il dossier Salis rimane sospeso e l’attesa del voto sulla revoca dell’immunità si prolunga senza motivo, il padre non riesce a trattenere la frustrazione. La sua reazione impulsiva rivela quanto sia alta la posta in gioco, e ci porta a chiederci: fino a dove arriverà questa battaglia familiare e politica?

Quando si dice l’amore paterno. Sul dossier Salis, in perenne galleggiamento in attesa del voto sulla revoca dell’immunità parlamentare (ancora rinviato senza motivi), è sceso in campo per l’ennesima volta papà Roberto. Proprio non ce l’ha fatta a mantenere un briciolo di aplomb nella frenesia di difendere la sua eroina che rischia di perdere il giocattolo parlamentare che l’ha salvata dal carcere in Ungheria. Papà Salis perde la calma e attacca Storace. Così, presa la tastiera, ha attaccato il nemico numero uno: Francesco Storace. Poi, presa la rincorsa, lancia strali anche Matteo Salvini e Alessandro Morelli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Salis, papà Roberto perde le staffe: “Se avessero incontrato Storace lo avrebbero preso a calci in cu…”

In questa notizia si parla di: salis - papà - roberto - perde

“Per mia moglie Silvia Salis vendo la casa di Roma. Farò più smart working e il papà di nostro figlio Eugenio. Lei madre instancabile”: parla il regista Fausto Brizzi - In questo articolo, esploriamo il legame tra Silvia Salis, nuova sindaca di Genova e ex campionessa olimpionica, e il regista Fausto Brizzi.

Parliamo della sconfitta di oggi, e di quella dell’anno scorso. Un anno fa, in questo stesso giorno, perdevate le elezioni europee. Segretaria, la costanza non vi manca Vai su Facebook

Salis, papà Roberto perde le staffe: Se avessero incontrato Storace lo avrebbero preso a calci in cu...; Ilaria Salis e il papà Roberto minacciati di morte: «Vi ucciderò con un fucile a pompa». La mail, gli insulti e la foto; Roberto Salis, X silenzia temporaneamente il papà di Ilaria | .it.