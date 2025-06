Salerno Letteratura il programma di oggi 17 giugno

Oggi a Salerno Letteratura, la quarta giornata di questa coinvolgente tredicesima edizione, promette momenti di grande ispirazione. Con il tema “In faccia ai maligni e ai superbi. Letteratura come contropotere”, l’evento invita a riflettere sul ruolo della parola contro l’ingiustizia. Alle 17.30 al Museo Diocesano, si svolgerà una speciale Scuola di lettura con Matteo, un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi. Non perdere l’occasione di scoprire come la letteratura può essere un potente strumento di denuncia e cambiamento.

Quarta giornata della tredicesima edizione di Salerno Letteratura, in programma fino al 21 giugno, dal tema “In faccia ai maligni e ai superbi. Letteratura come contropotere”, curata da Gennaro Carillo, Paolo Di Paolo e Daria Limatola per la Sezione Ragazzi e presidente dell’associazione Duna di Sale con la direzione organizzativa di Ines Mainieri. Gli eventi del pomeriggio. Alle 17.30 al Museo Diocesano, Scuola di lettura con Matteo Moca.È una delle autrici viventi più schive e geniali. Fleur Jaeggy, autrice fra l’altro di I beati anni del castigo, si è imposta per la sua visione e per uno stile asciutto, ritmato. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno Letteratura, il programma di oggi 17 giugno

In questa notizia si parla di: letteratura - programma - giugno - salerno

FLiP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco: il programma dell'edizione 2025 - Il FLiP – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco torna nel 2025 con un’edizione rivoluzionaria, più lunga e inaspettatamente estiva! Dal 26 al 29 giugno, la città si trasformerà in un palcoscenico vibrante di autori, letture e incontri esclusivi, segnando un nuovo capitolo nel panorama culturale locale.

https://zon.it/salerno-letteratura-2025-il-programma-del-16-giugno-tra-grandi-autori-musica-scienza-e-riflessioni-globali/ Vai su Facebook

Ecco il programma della seconda giornata del festival Salerno Letteratura. Oggi, #domenica 15 giugno iniziamo alle 11:00. #leggere Vai su X

Salerno Letteratura: ecco il programma del 17 giugno; Salerno Letteratura Festival 2025; Salerno Letteratura, il programma completo di lunedì 13 giugno.

Salerno Letteratura, il programma di oggi 17 giugno - Quarta giornata della tredicesima edizione di Salerno Letteratura, in programma fino al 21 giugno, dal tema “In faccia ai maligni e ai superbi. Segnala zon.it

Salerno letteratura: il programma del 16 giugno - erza giornata della tredicesima edizione di Salerno Letteratura, in programma fino al 21 giugno, dal tema “In faccia ai maligni e ai superbi. napolivillage.com scrive