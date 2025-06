Salerno | F Conte Casa democratica luogo d' ascolto per Campania integrata

Salerno si trasforma nel cuore pulsante della Campania, grazie alla Casa Democratica di Federico Conte, un vero e proprio spazio di ascolto e confronto. Qui, cittadini, politici e associazioni si incontrano per condividere problemi, aspirazioni e trovare insieme le soluzioni più adatte. È il luogo dove le voci della comunità trovano un ascolto sincero e una risposta concreta, perché come diceva Morgenstern, “il vero senso di casa è essere capiti”.

