Salernitana-Sampdoria | ufficiale il rinvio a domenica 22 giugno alle 20 | 30

La sfida tra Salernitana e Sampdoria, attesa come momento cruciale di questa stagione, è stata ufficialmente rinviata a domenica 22 giugno alle 20:30. La decisione della Lega B di spostare il ritorno del playout dal lunedì alla domenica sottolinea l’importanza di questa partita per entrambe le squadre. Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti e analisi su questo match decisivo!

Rinvio del ritorno del playout fra granata e blucerchiati ufficializzato dal comunicato della Lega B: scelta ricaduta su domenica, a discapito di lunedì.

