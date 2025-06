Salernitana-Sampdoria rinvio della gara di Playout della Serie B | si giocherà domenica 22 giugno

La tensione tra Salernitana e Sampdoria si infittisce, ma finalmente arriva l’attesa conferma: il match di playout di Serie B si disputerà domenica 22 giugno. Dopo settimane di attesa e incertezze, la decisione ufficiale porta un respiro di sollievo ai tifosi e agli addetti ai lavori. Ora, l’attenzione è tutta puntata su questa sfida cruciale, che promette emozioni e suspense fino all’ultimo minuto.

Alla fine è arrivata la decisione. Salernitana-Sampdoria, farà di ritorno dei playout di Serie B, si giocherà domenica 22 giugno.

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

