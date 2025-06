Salernitana-Sampdoria rinviata dopo il caso dell'intossicazione alimentare | la nuova data del playout di Serie B

Il tanto atteso match tra Salernitana e Sampdoria, originariamente programmato per venerdì 20 dicembre, è stato rinviato a causa di un caso di intossicazione alimentare che ha coinvolto i giocatori. La nuova data ufficiale è domenica 22 dicembre alle ore 20:30, offrendo ai tifosi un'ulteriore occasione di vivere questa sfida cruciale per la salvezza in Serie B. Continua a leggere.

salernitana - sampdoria - rinviata - playout

Salernitana, 16 intossicati per il riso alla cantonese: chiesto rinvio ritorno dei playout Vai su Facebook

Si è tenuto questa mattina Roma il Consiglio Federale della FIGC. Tra i tanti temi affrontati, c’è stato anche quello sulle date per i playout di #SerieB, che per il momento sono stati rinviata a data da destinarsi a causa delle irregolarità amministrative segnalate Vai su X

