Salernitana intossicazione alimentare dopo playout con Samp | cosa è successo

Una notte da incubo per la Salernitana: 16 membri del team, tra calciatori e staff, sono stati colti da un’intossicazione alimentare al rientro dalla trasferta di Genova. Un episodio che ha scosso il gruppo e messo in allarme la società, dopo il successo sul campo contro la Sampdoria. Ma cosa è successo realmente? E quali saranno le conseguenze di questo incidente inatteso?

(Adnkronos) – Una notte da incubo per 16 tesserati – tra calciatori e staff – della Salernitana. Al rientro della trasferta di Genova, dopo il playout con la Sampdoria, il gruppo è stato trasferito d’urgenza in ospedale a causa di un’intossicazione alimentare. È accaduto ieri, domenica 15 giugno, dopo il playout d’andata contro la Sampdoria, vinto 2-0 dai blucerchiati. Alla società sportiva campana era stato consegnato un pranzo a sacco, a base di riso. Al termine dell’incontro, in molti hanno avvertito problemi gastrointestinali che con il passare del tempo sono peggiorati. Arrivati all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, sono arrivate in soccorso quattro ambulanze che hanno portato i membri del gruppo all’ospedale di Salerno. 🔗 Leggi su Seriea24.it