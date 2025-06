Salernitana 21 in ospedale dopo la partita | è giallo la polizia indaga per avvelenamento

La Salernitana sta vivendo un vero e proprio dramma che scuote l'intera tifoseria e mette in allerta le autorità. Dopo la partita contro la Sampdoria, 21 membri della squadra sono finiti in ospedale in seguito a un grave malore, e le indagini per avvelenamento sono in pieno svolgimento. Un episodio inquietante che potrebbe segnare una svolta nel mondo dello sport e della sicurezza.

Una scena da film dell'orrore. Un'intera squadra decimata da un malore improvviso dopo il playout con la Sampdoria. Non è più solo un'ipotesi di intossicazione: la Procura ha aperto un'indagine per fare luce su un vero e proprio giallo, e l'ipotesi di un atto doloso è sul tavolo degli investigatori. Il risultato del campo è svanito, cancellato da sirene di ambulanze e corridoi d'ospedale. La Salernitana sta vivendo un vero e proprio dramma che va ben oltre una sconfitta sportiva. Un'intera squadra è stata messa in ginocchio da un malore di massa così violento e sospetto da far scattare un'indagine giudiziaria che ora non esclude nessuna pista, nemmeno quella più inquietante. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Salernitana, 21 in ospedale dopo la partita: è giallo, la polizia indaga per avvelenamento

Salernitana, non solo il ko di ‘Marassi’: intossicazione alimentare, mezza squadra in ospedale - La Salernitana ha vissuto un inizio di stagione turbolento, tra la sconfitta a Marassi e un'inaspettata intossicazione alimentare che ha coinvolto mezza squadra.

Bellissimo gesto a fine partita tra Sampdoria e Salernitana, alcuni giocatori delle due squadre vanno ad abbracciare il direttore di gara Aureliano, per il direttore di gara e’ stata l’ultima direzione della sua carriera… Vai su Facebook

14 calciatori della #Salernitana hanno accusato un malessere durante il volo di ritorno da Genova verso Salerno dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Come riportato da ‘Ansa’, si sospetta un’intossicazione alimentare che ha causato sintomi di nausea Vai su X

Ventun tesserati della Salernitana in ospedale dopo il match con la Samp; Malori dopo la partita con la Samp: 14 tra calciatori e staff della Salernitana in ospedale; Rassegna: Inter, in vista del debutto le parole di Lautaro Martinez. Salernitana, il giallo dell’intossicazione.

Salernitana, intossicazione per i granata: dimessi con prognosi di 48 ore - C'è il lampeggiante acceso sullo spogliatoio della Salernitana: nella notte tra domenica e lunedì, 21 tesserati, 8 dei quali calciatori, sono stati ricoverati negli ospedali ... ilmattino.it scrive

Salernitana: «Va spostata la gara con la Samp» - La Salernitana ha chiesto alla Lega B di posticipare la partita contro la Sampdoria, ritorno dei playout. Lo riporta informazione.it