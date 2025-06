Salento 21enne uccide in casa la madre con una accetta e fugge

Una tragedia sconvolge il cuore del Salento: un ragazzo di 21 anni ha ucciso la madre, Teresa Sommario, con un'accetta nella loro casa di Racale, e poi è fuggito nel nulla. La comunità è sotto shock, e le forze dell’ordine sono già sulle sue tracce. Questa terribile vicenda solleva ancora una volta domande inquietanti sui motivi dietro a un gesto così atroce, lasciando tutti ad attendere chiarimenti e giustizia.

Una donna di 53 anni è stata uccisa in casa dal figlio 21enne che, secondo le prime informazioni, l'avrebbe colpita alla testa con un'accetta. È accaduto nel Salento, a Racale. Il giovane è poi fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri. La vittima si chiamava Teresa Sommario, era nata in Germania e residente a Racale, dove viveva col figlio, Filippo Manni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato il giovane, per motivi ancora sconosciuti, a colpirla alla testa con un'accetta uccidendola per poi fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casarano e del nucleo investigativo di Lecce.

