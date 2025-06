Sale ubriaco sul volo Ryanair per Bergamo a bordo scoppia il caos Il pilota chiama la polizia due agenti all’ospedale | com’è finita in tribunale

Un volo Ryanair da Londra a Bergamo si trasforma in scena di tensione e caos: un passeggero ubriaco, comportamenti molesti e l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione ha scatenato il panico a bordo e ha portato a un intervento immediato dopo l’atterraggio, con agenti di polizia pronti a fermare il protagonista. Ma come evolverà questa vicenda che ora finisce in tribunale?

Già all’imbarco all’aeroporto di Londra Stansted, un 24enne di Verona si era presentato visibilmente ubriaco. Per tutta la durata del volo Ryanair diretto a Orio al Serio nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno avrebbe avuto un comportamento molesto con le vicine di posto. Una volta atterrato a Bergamo, il ragazzo originario del Brasile si è trovato davanti due agenti di polizia che volevano fermarlo. Ed è stato a quel punto che il ragazzo ha dato in escandescenza e ha mandato i due poliziotti in ospedale. Cos’è successo sul volo Londra Stansted-Orio al Serio. Italo Farias Dos Santos, in poco meno di due ore di viaggio, ha letteralmente scatenato il panico. 🔗 Leggi su Open.online

