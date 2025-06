Saldi estivi ufficializzato il calendario per la stagione estiva 2025 | al via dal 5 luglio

Preparati a segnare in rosso il calendario: i saldi estivi 2025 apriranno ufficialmente il 5 luglio, portando rivoluzioni di stile e occasioni imperdibili. La Confcommercio ha diffuso le date, ma attenzione alle truffe! Con qualche consiglio smart, potrai approfittare al massimo degli sconti senza rischi. Scopri come fare acquisti intelligenti e vivere al meglio questa estate all’insegna del risparmio e dello shopping di qualità .

Ufficializzato il calendario dei saldi della stagione estiva 2025. In Campania, come in altre regioni, al via agli sconti a partire dal 5 luglio. Il calendario è stato diffuso da Confcommercio, che ha dato anche alcuni utili consigli a chi vorrà approfittare degli sconti: è importante evitare potenziali truffe e affari tutt'altro che convenienti, in .

