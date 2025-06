Saldi estivi 2025 la data di inizio e le regole da seguire

Preparati a vivere al massimo i saldi estivi 2025: il conto alla rovescia inizia il 5 luglio, con date e regole che variano da regione a regione. La Sicilia, confermando la sua linea, seguirà le direttive nazionali stabilite dalla commissione sviluppo, garantendo regolarità e trasparenza. Scopri tutte le novità e i consigli per approfittare al meglio di questa occasione imperdibile, perché i saldi sono il momento perfetto per rinnovare il guardaroba con stile e convenienza.

Si parte il 5 luglio con i saldi estivi.¬†La gestione delle date √® affidata alle singole regioni ma¬†la Sicilia, ome gi√† stabilito per quelli invernali di quest'anno, uniformer√† il calendario di inizio dei saldi agli orientamenti nazionali fissati in sede di riunione della commissione sviluppo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ¬© Messinatoday.it - Saldi estivi 2025, la data di inizio e le regole da seguire

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

