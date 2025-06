Sala Consilina dopo gli allagamenti del 2023 scatta il restyling della strada

Sala Consilina si prepara a risplendere dopo gli allagamenti del 2023, con un importante restyling delle strade che ridarà sicurezza e vitalità alla comunità. L’Amministrazione Comunale ha infatti completato i lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto tra SP52 e SP395, in località Termini Mezzana, lungo via Campigliole. Il lavoro non è solo un intervento tecnico, ma un segnale di rinascita e attenzione al territorio.

