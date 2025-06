sai quante ne devono trovare killer delle escort la pista di nuove vittime si rafforza

L'indagine sul serial killer delle escort si fa sempre più intensa e inquietante. La pista delle nuove vittime si rafforza, alimentando timori e suspence tra la comunità. La polizia sta seguendo ogni indizio per catturare il responsabile prima che possa colpire di nuovo. La domanda che tutti si pongono è: quante altre vittime devono ancora trovarsi prima di fermare questa spirale di violenza?

Prato, 17 giugno 2025 – E’ stato interrogato in procura a Prato il romeno Ionut Cristi Guma, 31 anni, che ha gettato l’olio bollente in faccia a Vasile Frumuzache, la guarda giurata di 32 anni, anche lui romeno, che ha ucciso le due escort: Denisa Paun, 30 anni, ammazzata nel residence Ferrucci dove si prostituiva e portata via chiusa in una valigia, e Ana Maria Andrei, 27 anni. I resti delle due donne sono stati trovati in un campo sulla collina delle Panteraie a Montecatini vicino a un casolare abbandonato. Vasile Frumuzache, 32 anni, guardia giurata e assassino di Denisa e Ana Maria L’uomo, assistito dall’avvocato Catia Giachino Dottore, è stato convocato dal procuratore Luca Tescaroli non solo per riferire in merito al ferimento del connazionale in carcere a Prato, ma anche per ricostruire quelli che sono stati i suoi rapporti con Ana Maria, uccisa da Frumuzache ad agosto 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it