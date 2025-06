Saggio di ippoterapia Su un cavallo inseguendo un sogno grande come l’amore

Grosseto, 17 giugno 2025 – Tra le note di “We are the Champions”, bambini e ragazzi si sono uniti in un abbraccio di speranza e determinazione per celebrare la 41ª edizione del saggio di ippoterapia al Cemivet, e nona del ‘Memorial Iside Pifferi’. Un momento magico dove il sogno più grande, quello dell’amore e della crescita, si intreccia con l’entusiasmo di ogni giovane protagonista. Ad ...

Grosseto, 17 giugno 2025 – Sulle note di “We are the Champions”, schierati mano per mano, cuore a cuore, verso un unico sogno. Che emozione il saggio di ippoterapia al Cemivet, giunto alla 41esima edizione, e nona edizione del ’Memorial Iside Pifferi’. Un unico sogno condiviso quello dei ragazzi: dare il meglio di sé, ma soprattutto divertirsi. Ma anche tanti piccoli sogni diversi, ognuno nelle sue peculiarità ed obiettivi propri. Ad accompagnare i ragazzi per mano sono stati gli operatori volontari, i quali durante l’anno garantiscono loro di poter svolgere l’attività del Comitato di Grosseto della Croce rossa, completamente gratuita per le famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Saggio di ippoterapia. Su un cavallo inseguendo un sogno grande come l’amore

