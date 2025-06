Sacchi | Gattuso ha i valori che servono all' Italia Voglio dargli due consigli

Sacchi crede che Gattuso abbia le qualità per risollevare l’Italia, trasmettendo il vero amore per la maglia azzurra. Con la sua esperienza, può guidare con idee semplici ma efficaci, concentrandosi su una tattica chiara e coerente. Per le convocazioni, un occhio attento ai giovani talenti e alla meritocrazia alimenterà un entusiasmo sincero e duraturo. In questo modo, Gattuso potrà davvero costruire un futuro vincente per il calcio italiano.

L'ex tecnico azzurro: "Rino saprà come trasmettere l’amore per l’azzurro. Tatticamente servono poche idee ma chiare, mentre per le convocazioni.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sacchi: "Gattuso ha i valori che servono all'Italia. Voglio dargli due consigli..."

