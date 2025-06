Sabrina Carpenter potrebbe interpretare Dazzler nel Marvel Cinematic Universe

Sabrina Carpenter potrebbe presto brillare nel Marvel Cinematic Universe come Dazzler, la superstar mutante dotata di poteri luminosi. Dopo aver attirato l'attenzione come candidata per il remake di Rapunzel Disney, ora si apre un nuovo capitolo con l'incontro tra l’attrice e i Marvel Studios. Questa candidatura potrebbe segnare l’inizio di un’epoca scintillante per Sabrina, diventando un punto fermo nel mondo dei supereroi. Le sorprese non finiscono qui: tutto è ancora da scoprire.

Dopo le indiscrezioni che la vedevano candidata al ruolo principale nel remake live-action di Rapunzel della Disney, ora sappiamo che Sabrina Carpenter ha incontrato i Marvel Studios per interpretare Dazzler. Precedenti indiscrezioni sostenevano che Sabrina Carpenter avesse organizzato incontri con gli studi cinematografici per assicurarsi un ruolo di attrice di alto profilo, e sembra che potrebbe essere in lizza per entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Secondo il sito di informazione MTTSH, Carpenter ha incontrato i Marvel Studios e sarebbe in lizza per il ruolo di Dazzler. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

