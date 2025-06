Sabrina Carpenter Potrebbe Essere Dazzler Nel MCU | Addio Sogno Taylor Swift?

Sabrina Carpenter potrebbe presto brillare sul grande schermo nei panni di Dazzler nel Marvel Cinematic Universe, una sorpresa che sta facendo discutere i fan. Addio sogno Taylor Swift? Le ultime voci indicano che la popstar potrebbe essere sostituita da questa talentuosa artista, aprendo nuovi scenari per il futuro dell’universo Marvel. Restate sintonizzati: il mondo dei supereroi è in fermento e le novità non si fanno attendere.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che la popstar Sabrina Carpenter sia in lizza per il ruolo di Dazzler nel Marvel Cinematic Universe, una parte a lungo associata dai fan a Taylor Swift. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Sabrina Carpenter Potrebbe Essere Dazzler Nel MCU: Addio Sogno Taylor Swift?

In questa notizia si parla di: sabrina - carpenter - dazzler - taylor

Il bob mosso di Sabrina Carpenter per il suo compleanno è l’hairstyle di cui abbiamo bisogno quest’estate - Il bob mosso di Sabrina Carpenter per il suo compleanno è l'hairstyle perfetto per l'estate. Con i suoi 26 anni, la popstar ha scelto di festeggiare con uno stile semplice ma d'effetto, mostrando la sua autenticità .

X-Men, rumor clamoroso: Marvel vuole Sabrina Carpenter per il ruolo di Dazzler?; Sabrina Carpenter, la popstar in lizza per unirsi al Marvel Cinematic Universe: ecco in quale ruolo; Rumor: Sabrina Carpenter Is Being Eyed To Play Dazzler In The Marvel Cinematic Universe.

Sabrina Carpenter sarà Dazzler nell’MCU? - Possibile ruolo per lei come Dazzler nel reboot degli X- Si legge su ciakgeneration.it

Sabrina Carpenter potrebbe interpretare Dazzler nel Marvel Cinematic Universe - Dopo le indiscrezioni che la vedevano candidata al ruolo di Rapunzel della Disney, ora Sabrina Carpenter ha incontrato i Marvel Studios. Secondo cinefilos.it