Sabrina Carpenter la popstar in lizza per unirsi al Marvel Cinematic Universe | ecco in quale ruolo

Sabrina Carpenter, la popstar internazionale, potrebbe presto debuttare nel Marvel Cinematic Universe, attirando l'attenzione dei Marvel Studios per un ruolo di grande rilievo. Con incontri già programmati con i vertici degli studi, l'artista si prepara a un possibile ingresso a Hollywood, aprendo nuove strade alla sua carriera. Il mondo Marvel si prepara a sorprenderti: scopriamo insieme quale ruolo ha in serbo per lei e cosa potrebbe significare questo inatteso passaggio.

La popstar internazionale sarebbe stata adocchiata dai Marvel Studios per un possibile ruolo in uno dei prossimi progetti La popstar Sabrina Carpenter avrebbe fissato degli incontri con gli studi cinematografici nel tentativo di assicurarsi un ruolo di alto profilo a Hollywood, e sembra che potrebbe essere in lizza per entrare nel Marvel Cinematic Universe. Secondo la nota insider di settore MTTSH, Carpenter avrebbe già incontrato i vertici dei Marvel Studios e sarebbe stata scelta per il ruolo di Dazzler. È facile supporre possa prendere parte al reboot degli X-Men, ma l'insider riporta che anche altri progetti legati al mondo dei mutanti sarebbero in diverse fasi di sviluppo al momento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sabrina Carpenter, la popstar in lizza per unirsi al Marvel Cinematic Universe: ecco in quale ruolo

In questa notizia si parla di: marvel - ruolo - carpenter - popstar

Marvel Daredevil: Rinascita 2, Matthew Lillard svela ruolo limitato e progetti in Scream 6 e FNAF - Recenti rivelazioni hanno ravvivato l'interesse dei fan nel mondo Marvel, con Charlie Cox che anticipa dettagli su "Daredevil: Rinascita 2".

Sabrina Carpenter, la popstar in lizza per unirsi al Marvel Cinematic Universe: ecco in quale ruolo; X-Men, rumor clamoroso: Marvel vuole Sabrina Carpenter per il ruolo di Dazzler?; Marvel, è incredibile che questi 5 attori non abbiano ancora un ruolo nel franchise!.

Sabrina Carpenter, la popstar in lizza per unirsi al Marvel Cinematic Universe: ecco in quale ruolo - La popstar Sabrina Carpenter avrebbe fissato degli incontri con gli studi cinematografici nel tentativo di assicurarsi un ruolo di alto profilo a Hollywood, e sembra che potrebbe essere in lizza per e ... Lo riporta msn.com

Sabrina Carpenter sarà Dazzler nell’MCU? - Possibile ruolo per lei come Dazzler nel reboot degli X- ciakgeneration.it scrive