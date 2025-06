Sabalenka pentita dopo la caduta di stile con Gauff | Mi vergogno ho detto cose sbagliate

Dopo i momenti di tensione e le parole infelici rivolte a Coco Gauff, Aryna Sabalenka si prende un momento di riflessione. La numero uno del tennis femminile si scusa pubblicamente, riconoscendo il suo errore e trasformando l’episodio in una preziosa lezione di crescita personale. A pochi giorni dall’atteso torneo di Berlino, la campionessa dimostra maturità e determinazione nel ripartire con rinnovato spirito. Continua a leggere per scoprire come Sabalenka affronta questa sfida.

Dopo le polemiche seguite alla finale del Roland Garros persa contro Coco Gauff, Aryna Sabalenka ammette l'errore: “Parole sbagliate, mi vergogno”. La numero uno WTA si scusa e parla di lezione di vita alla vigilia del torneo di Berlino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

