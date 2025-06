SP 120 Iachetta FI | Presentata interrogazione per la messa in sicurezza del tratto che attraversa Bagnara

La sicurezza delle strade è una priorità che non può essere trascurata. La consigliera provinciale Anna Iachetta di Forza Italia ha presentato un'interrogazione al Presidente della Provincia, Nino Lombardi, evidenziando le criticità della SP 120 nel tratto di Bagnara. Un gesto importante per richiamare l’attenzione su un problema che riguarda la tutela dei cittadini e il miglioramento delle infrastrutture. È giunto il momento di intervenire concretamente per garantire un percorso più sicuro e affidabile.

Tempo di lettura: 2 minuti La consigliera provinciale di Forza Italia, Anna Iachetta, ha presentato un'interrogazione al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, per richiamare l'attenzione sulle condizioni della Strada Provinciale 120, in particolare nel tratto che attraversa la località Bagnara, tra i Comuni di Sant'Agata de' Goti e Benevento, come segnalato più volte anche dal consigliere comunale di Forza Italia a Sant'Agata de' Goti, Nicola Izzo. "Le criticità relative al dissesto del manto stradale, alla mancanza di segnaletica orizzontale e all'assenza di barriere di protezione nei tratti più esposti – spiega Iachetta- possono produrre ricadute sulla sicurezza della circolazione.

