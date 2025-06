Russia-Corea del Nord Shoigu a Pyongyang per incontrare Kim Jong un

In un gesto che sottolinea l’intensificarsi delle relazioni internazionali, il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu è giunto a Pyongyang per un secondo incontro con Kim Jong un in meno di due settimane. Un segnale chiaro delle crescenti alleanze strategiche nel panorama globale, ma quali sono le vere motivazioni dietro questa visita?

(Adnkronos) – Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Sergei Shoigu, è arrivato a Pyongyang oggi, martedì 17 giugno, per incontrare il leader nordcoreano Kim Jong un per la seconda volta in meno di due settimane. Lo hanno riferito le agenzie di stampa russe, secondo cui Shoigu è arrivato nella capitale nordcoreana "su ordine . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Russia-Corea del Nord, Shoigu a Pyongyang per incontrare Kim Jong un

In questa notizia si parla di: shoigu - pyongyang - incontrare - jong

Il compagno Kim Jong-un promette di sostenere la Russia incondizionatamente In un incontro con il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu a Pyongyang mercoledì, Kim ha affermato che la Corea del Nord "sosterrà incondizionatamente l Vai su Facebook

Nordcorea, Shoigu incontra Kim Jong Un su incarico di Putin; Corea del Nord-Russia: Shoigu a Pyongyang, previsto un incontro con Kim Jong Un; Russia-Corea del Nord sempre più alleati. Shoigu incontra Kim.

Putin invia Shoigu in Corea del Nord in «missione speciale»: incontrerà Kim Jong-un - Vladimir Putin ha inviato Sergei Shoigu, il Segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, in Corea del Nord per una «missione speciale». Si legge su msn.com

Nord Corea-Russia, il capo della Sicurezza di Mosca in visita a Pyongyang - I due Paesi hanno firmato un accordo di difesa reciproca durante la visita di Putin in Corea del Nord lo scorso anno ... msn.com scrive