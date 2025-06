Russi fondi per la palestra Dalla Regione 452mila euro per un impianto multifunzionale

Russi si distingue tra i sei Comuni della provincia di Ravenna a ricevere un importante finanziamento regionale: 452.819,65 euro destinati a un impianto multifunzionale. Questa iniziativa, parte dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione, rappresenta un passo significativo per potenziare il patrimonio sportivo locale, offrendo nuove opportunità di crescita e benessere alla comunità . Un investimento che promette di trasformare il modo in cui i cittadini vivono lo sport e il tempo libero.

C’è anche Russi tra i 6 Comuni della Provincia di Ravenna che si sono aggiudicati i fondi regionali per progetti di miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo. Il finanziamento, di 452.819,65 euro, rientra nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione che consente alla Regione Emilia-Romagna di stanziare 20 milioni di euro per i progetti degli Enti locali volti a migliorare il patrimonio impiantistico sportivo regionale, attraverso risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (18 milioni) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (2 milioni). Nello specifico, a Russi il contributo consentirà di finanziare la realizzazione di una palestra con campo da gioco multifunzionale, adiacente alla sede dell’Istituto comprensivo ’Baccarini’ e della scuola secondaria di primo grado, più alcuni servizi finalizzati al suo funzionamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Russi, fondi per la palestra. Dalla Regione 452mila euro per un impianto multifunzionale

