Rugby femminile le convocate dell’Italia per il raduno di Formia | 33 azzurre al lavoro in vista di due Test Match

L’Italia del rugby femminile si prepara con determinazione per la sfida più importante: la Coppa del Mondo 2025. Con entusiasmo, le 33 azzurre si ritroveranno a Formia dal 23 al 28 giugno per affinare tecnica e grinta in vista dei due test match fondamentali. Un momento cruciale di crescita e unità, che segna un passo decisivo verso il grande appuntamento internazionale. Continua a seguire il loro percorso di successo!

L’ Italia del rugby femminile prosegue nella marcia d’avvicinamento alla Coppa del Mondo 2025, in vista della quale le azzurre affronteranno anche due Test Match: continua la preparazione della Nazionale con un raduno previsto a Formia (Latina) da lunedì 23 a sabato 28 giugno. Il commissario tecnico Fabio Roselli ha diramato l’elenco delle 33 convocate: tornano a far parte del gruppo azzurro Silvia Turani, Sara Tounesi, Ilaria Arrighetti, Giordana Duca e Valeria Fedrighi, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni e si uniranno alle altre azzurre già al lavoro in questi giorni. L’Italia giocherà due Test Match venerdì 25 luglio alle ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Formia: 33 azzurre al lavoro in vista di due Test Match

In questa notizia si parla di: rugby - femminile - convocate - italia

Rugby femminile, pubblicato il calendario del Sei Nazioni 2026: Italia in casa con Scozia ed Inghilterra - Il calendario del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile è finalmente ufficiale, svelando un torneo ricco di emozioni e sfide avvincenti.

DUE RAGAZZE DEL FVG IN NAZIONALE U20! Siamo orgogliosi di annunciare che due atlete del Friuli Venezia Giulia sono state convocate con l'Italia Femminile U20 per l'incontro con la selezione USA Eagle Impact Rugby Academy a Parma! Si tratta Vai su Facebook

Nazionale Femminile, le convocate per il raduno di Formia dal 2 all’8 giugno Il raduno segna l’inizio della preparazione per la Rugby World Cup Vai su X

Sei Nazioni Femminile: Italia, le convocate per le sfide contro Inghilterra e Irlanda; Italia Femminile: 30 atlete convocate per il Guinness Women’s Six Nations 2025; Italia Femminile: le atlete convocate per il primo raduno di gennaio 2025.

Rugby, Sei Nazioni femminile: 34 azzurre convocate per esordio con Inghilterra - Sono 34 le azzurre scelte dal nuovo capo allenatore dell'Italia femminile, Fabio Roselli, per affrontare il Sei Nazioni 2025, primo importante obiettivo stagionale delle Azzurre, che esordiranno ... Da sportmediaset.mediaset.it

L'Italia femminile riparte dalla Nations League: ecco le convocate - Oggi sono state rese note le convocazioni: 29 le calciatrici convocate per il raduno che comincerà domenica a Coverciano. Si legge su rainews.it