Rugby a 7 le Championship Series già in salita per l’Italia

Il rugby a 7 italiano affronta una fase complessa nelle European Championship Series, con le prime tappe che mettono alla prova il talento e la tenacia degli azzurri. A Makarska, tra sfide impegnative e prestazioni da migliorare, gli uomini si sono piazzati al sesto posto, dimostrando carattere. La strada verso il riscatto è ancora lunga, ma ogni partita rappresenta un passo avanti verso il ritorno ai vertici continentali.

Si è disputata questo weekend la prima delle due tappe delle European Championship Series, il torneo continentale di rugby a 7 per nazioni. Una doppia tappa maschile e femminile che si è giocata a Makarska, in Croazia, e che ha visto gli azzurri chiudere con un dignitoso sesto posto, mentre per le azzurre la debacle è stata totale. L' Italia maschile era inserita nel non facile girone con Spagna, Francia e Svezia e l'esordio è stato durissimo, con gli iberici che si sono imposti con un netto 53-12. Azzurri che si riprendono nella seconda sfida, superando 26-14 la Svezia, prima di piazzare il colpaccio contro la Francia, battuta 17-5.