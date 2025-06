Rubio insulta Cerno sui social? X blocca il profilo dell' ex chef

Chef Rubio si trova al centro di un'accesa polemica social, con il suo profilo bloccato da 'X' per violazione delle norme sull'incitamento all'odio. La vicenda si sviluppa poco dopo un acceso scontro tra l’ex chef televisivo, ora attivista ProPal, e il direttore del 'Tempo' Tommaso Cerno, che aveva criticato Khamenei, sollevando questioni spinose sulla libertà di parola e i limiti della discussione online. Ma cosa c’è dietro questa escalation?

Il profilo di Chef Rubio è stato bloccato da 'X' per violazione delle norme del social network sull'incitamento all'odio. Il blocco è avvenuto poche ore dopo che sullo stesso social l'ex cuoco tv ora attivista ProPal si era scontrato con il direttore del 'Tempo' Tommaso Cerno. Il direttore aveva pubblicato un post su 'X' scrivendo: " Khamenei è l'opposto esatto di ciò che per me è l'umanità , la democrazia, perfino la religione. La sua fine sarebbe e sarà un bene per tutti". Tra i commenti era apparso anche quello sprezzante di Rubio: "Disse quello che non sapeva un caz.. in materia". A quel punto, Cerno aveva controreplicato: "Ringrazio Chef Rubio per le lezioni di vita che mi dà sul terrorista Khamenei e sull'islamismo fanatico e sulla democrazia.