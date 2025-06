Rubio insulta Cerno sui social ‘X’ blocca il profilo dell’ex chef tv

In un episodio che ha catturato l’attenzione sui social, Chef Rubio si è scagliato contro Tommaso Cerno, scatenando una serie di tensioni online. Poche ore dopo, il profilo dello chef è stato bloccato da 'X' per violazione delle norme contro l’incitamento all’odio. Un caso che mette in luce quanto sia delicato il confine tra libertà di espressione e responsabilità sui social media, lasciando il pubblico a riflettere sulla gestione delle controversie digitali.

(Adnkronos) – Il profilo di Chef Rubio è stato bloccato da 'X' per violazione delle norme del social network sull'incitamento all'odio. Il blocco è avvenuto poche ore dopo che sullo stesso social l'ex cuoco tv, ora attivista ProPal, si era scontrato con il direttore del 'Tempo' Tommaso Cerno. Il direttore, come ricostruisce il sito del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rubio insulta Cerno sui social, ‘X’ blocca il profilo dell’ex chef tv

In questa notizia si parla di: social - rubio - profilo - chef

Usa, Rubio avvia l’esame social sugli aspiranti studenti internazionali di Harvard - Negli ultimi anni, la questione dell'antisemitismo ha guadagnato una crescente attenzione a livello globale.

Odio online contro Liliana Segre: il gip ordina nuove indagini (c’è anche un politico). Archiviato Chef Rubio; Chef Rubio a processo per diffamazione aggravata e istigazione alla violenza; Cecilia Sala arrestata in Iran, il post di Chef Rubio fa infuriare Enrico Mentana: Miserabile. Duro attacco.

Rubio attacca Il Tempo su Iran e islam: Cerno ora accuccia. Oscurato il profilo X - Solo una manciata di ore dopo lo scontro social con il direttore de ... Come scrive iltempo.it

Cosa è successo a Chef Rubio? - Sul profilo X di Chef Rubio sono comparsi una serie di post che denunciano un’aggressione avvenuta proprio di fronte alla sua abitazione. Riporta skuola.net