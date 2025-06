Rubati i cavi di rame all'ospedale sale operatorie senza condizionatori | annullati interventi al Moscati

Un’ondata di furti di cavi di rame sta mettendo in ginocchio l’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, con gravi conseguenze sui servizi essenziali come il pronto soccorso e le sale operatorie. La fuga dei ladri ha causato il blocco di interventi vitali, lasciando i pazienti senza climatizzazione e rischiando di compromettere la qualità delle cure. Ma oggi si prevede un rapido ripristino: scopriamo insieme cosa sta succedendo.

