Rubati computer in una scuola è la seconda volta | caccia ai ladri

Di nuovo nel mirino dei ladri, la scuola “Luigi Settembrini” di Nocera Superiore si trova a dover affrontare una difficile sfida: il furto di 15 computer, tra cui uno appartenente al dirigente scolastico. Una grave perdita che mette in discussione la sicurezza dell’istituto e richiede un’azione immediata. La caccia ai responsabili è aperta, ma ora più che mai, bisogna rafforzare le misure di vigilanza per proteggere il futuro dei nostri studenti.

Rubati 15 computer dalla scuola "Luigi Settembrini" a Nocera Superiore. Non è la prima volta che avviene presso l'istituto. Sul caso è stata sporta denuncia da parte del dirigente scolastico, ai carabinieri della stazione locale. Sono 14 i dispositivi rubati dai ladri, insieme al computer di.

