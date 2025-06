Ruba bici elettrica a una giovane madre | Le serve per andare a lavoro

Un gesto ignobile ha sconvolto Cesa, dove una giovane madre si è vista privare della sua bicicletta elettrica, indispensabile per recarsi al lavoro. L’episodio, avvenuto nella mattina di martedì e documentato sui social con un video shock, mette in luce una triste realtà: il rischio di furti nelle nostre comunità. La testimonianza della vittima ci invita a riflettere sull’importanza di sensibilizzare e rafforzare le misure di sicurezza.

Si è introdotto in un condominio ed ha rubato una bicicletta elettrica. E’ quanto accaduto a Cesa, intorno alle 8 di martedì mattina. L’episodio è stato denunciato attraverso i social network dove è stato anche postato un video che immortala il momento del furto. Vittima del raid una donna. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ruba bici elettrica a una giovane madre: "Le serve per andare a lavoro"

