Rozzano vertice sulla sicurezza in Prefettura | controlli rafforzati dopo le tre sparatorie

Rozzano affronta un momento di alta tensione: dopo le recenti sparatorie, la Prefettura di Milano ha convocato un vertice straordinario per rafforzare i controlli e garantire la sicurezza dei cittadini. L'incontro, presieduto dal Prefetto Sgaraglia, ha riunito i vertici delle Forze di Polizia e il sindaco locale, segnando un passo deciso verso il ripristino della pace pubblica. La priorità è ora rafforzare l’ordine e tutelare la comunità , perché la sicurezza è una responsabilità collettiva.

Milano, 17 giugno 2025 – Si è svolta oggi, presso la Prefettura di Milano, una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Claudio Sgaraglia. Al centro dell’incontro, la situazione dell’ordine pubblico a Rozzano, teatro nelle ultime settimane di una preoccupante recrudescenza criminale. Presenti all’incontro i vertici provinciali delle Forze di Polizia e il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, che ha ringraziato il Prefetto per la tempestiva intensificazione dei controlli da parte dell’Arma dei Carabinieri, anche con l’invio di rinforzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano, vertice sulla sicurezza in Prefettura: controlli rafforzati dopo le tre sparatorie

