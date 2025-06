Rozzano la città dal doppio volto tra criminalità brutale e bellezza

Rozzano, città dal volto ambivalente, si svela tra realtà dure e scorci di bellezza nascosta. Mentre una giovane mi avvisa di tener stretta la borsa, il cuore di questa comunità pulsa tra speranze e timori. In pochi istanti, la scena si anima di tensione e solidarietà, testimonianza di un territorio che lotta per ritrovare la serenità. Eppure, non tutto è perduto: dietro le sfide, Rozzano custodisce un’anima forte e resiliente.

«Ti consiglio di tenerti stretta la borsetta», mi dice candidamente una ragazza che incontro alla fermata del 15, a Rozzano. Alla domanda se è di qui, mi risponde lapidaria: «Sì, purtroppo. È un peccato, perché qui ci vive tanta brava gente, soprattutto famiglie con bambini, ma ora ho paura». Siamo in via Mimose, nel centro città e sono passati solo pochi giorni dall'ultima sparatoria. Sono qui da pochi minuti e accanto a me sono già passate due auto dei carabinieri. Già, perché dopo la terza sparatoria in appena due settimane, le istituzioni hanno deciso di alzare il livello di sicurezza: dal giorno successivo, a presidiare il territorio di Rozzano, sono arrivate ben 14 pattuglie dei carabinieri, che si aggiungono alle 4 già presenti tra Polizia Locale e Polizia di Stato.

