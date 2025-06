Rozzano apre Officina salute Il laboratorio infermieristico che offre assistenza gratuita

Situazione di difficoltà o bisogno di assistenza. Rozzano si distingue ancora una volta per il suo spirito solidale, aprendo le porte a un’oasi di cura e supporto: "Officine della salute". Un’opportunità preziosa per i cittadini di ricevere servizi sanitari gratuiti e di qualità, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e benessere locale. Questa iniziativa dimostra come l’impegno condiviso possa fare la differenza nella vita di tutti noi.

Uno spazio di salute e accoglienza ha aperto le porte ai cittadini in via Oleandri: si tratta del laboratorio infermieristico "Officine della salute", attivo tutti i mercoledì mattina dalle 9 alle 13, anche nel mese di luglio. L’iniziativa è parte del progetto nazionale della Croce Rossa Italiana realizzato in collaborazione con il Comune di Rozzano, che ha messo a disposizione i locali per offrire servizi sanitari gratuiti a chi si trova in una situazione di fragilità economica o sociale. A presidiare l’ambulatorio un’infermiera specializzata e volontaria della Croce Rossa dal 2006. Ogni settimana accoglie chi ha bisogno di un supporto sanitario personalizzato, garantendo un’assistenza competente e attenta, soprattutto a chi vive situazioni di vulnerabilità economica o sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano, apre Officina salute. Il laboratorio infermieristico che offre assistenza gratuita

