Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile tra musica, arte e natura con la prima edizione del “Royal Summer Stage” ai Giardini Reali di Monza. Un evento che trasforma il parco storico in un palcoscenico naturale, portando sul palco stelle internazionali come Antonella Ruggiero, Paolo Fresu e Uri Caine. Dal 10 al 13 luglio, lasciatevi coinvolgere da emozioni uniche, grazie alla perfetta fusione tra cultura e natura. Quindi, non perdete questa straordinaria occasione di vivere un’estate sotto le stelle!

I giardini della Villa Reale come Central Park con la prima edizione del “ Royal Summer Stage ”, ma nel rispetto del parco storico. Da giovedì 10 a domenica 13 luglio parata di stelle alla Reggia. Saranno ospiti Antonella Ruggiero, Paolo Fresu, Uri Caine, Giovanni Falzone e i solisti dell’ Orchestra Canova. La task force artistica guidata da Musicamorfosi e Orchestra Canova, con Consorzio Parco e Villa e Comune di Monza, si è aggiudicata il contributo di 55mila euro del ministero della Cultura su un totale di 150mila di valore del progetto. Altri 80mila euro, come spiega Saul Beretta, direttore artistico di Musicamorfosi, saranno messi a disposizione dal Consorzio, più gli sponsor (Venus, ACinque, Banco di Desio), oltre alla biglietteria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Royal Summer Stage”. I Giardini Reali come Central Park

