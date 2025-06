Royal Ascot 2025 Zara Tindall e Beatrice di York | look a confronto

Il Royal Ascot 2025 si trasforma in passerella di eleganza, con Zara Tindall e Beatrice di York protagoniste di un emozionante confronto di stile. Tra cappellini scultorei, colori pastello e tocchi retrò, le due principesse incarnano il perfetto equilibrio tra tradizione e audacia. Chi avrà conquistato il titolo di royal più chic? Scopriamolo insieme mentre la loro eleganza si sfida sotto il sole di Ascot.

Tra cappellini scultorei, colori pastello e silhouette retrò, Zara Tindall e Beatrice di York si sono contese il titolo di royal più chic della prima giornata del Royal Ascot 2025. E se lo sono giocate a colpi di look perfettamente bilanciati tra tradizione e brio. All’ippodromo di Ascot, la passerella è parallela alla pista: lo sanno bene le donne della Royal Family, che ogni anno, puntuali come un orologio svizzero, sfoderano la loro miglior mise da gran giorno per partecipare all’evento più glamour del calendario equestre britannico. Ma stavolta, a brillare nel parterre non sono state solo le cavalle: ci hanno pensato Zara e Beatrice, ciascuna con il proprio stile, a trasformare il paddock in una vera lezione di eleganza british. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Royal Ascot 2025, Zara Tindall e Beatrice di York: look a confronto

In questa notizia si parla di: royal - ascot - zara - tindall

È mistero sulla presenza di Kate Middleton alla competizione equestre di Ascot, uno degli eventi più prestigiosi del calendario Royal - Il Royal Ascot, uno degli eventi più prestigiosi del calendario reale britannico, è sempre avvolto da un’aura di mistero e glamour.

Royal Ascot 2025, Zara Tindall e Beatrice di York: look a confronto; Per la sempre più stilosa Zara Tindall la fonte di ispirazione glamour è la mamma, la principessa Anna; Al Royal Ascot Zara Tindall è la solita regina di stile (e tutti gli altri look del terzo giorno).

Zara and Mike Tindall enjoy fond reunion with Princess Beatrice on Day One of Royal Ascot – best photos - It's been a major royal reunion on the first day of Royal Ascot as Zara and Mike Tindall met up with Princess Beatrice and her mother, Sarah Ferguson. Segnala msn.com

Zara and Mike Tindall shrug off stuffy formality as they warmly greet royal relatives - including the King - with pecks on the cheeks at Ascot - The British royal family turned out in force at the opening of Royal Ascot in Berkshire, today - dailymail.co.uk scrive